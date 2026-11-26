Después de consultarlo con el médico responsable el tribunal optó por iniciar el proceso en una sala distinta a la planificada inicialmente para que la acusada pudiera ser llevada a ella en silla de ruedas, según confirmó una portavoz del tribunal a EFE.

Un representante de la fiscalía leyó la acusación en la que se le imputa realizar espionaje para Rusia a más tardar a partir de octubre de 2023.

Entre los cargos concretos se le imputa haber intentado obtener contactos dentro del Ministerio de Defensa y dentro de la industria armamentística para ponerlos al servicio de Rusia, a través de su actividad como directora de una agencia de márketing, entre otros.

Además, la fiscalía sostiene que la mujer habría proporcionado informaciones sobre diversos actos a un funcionario de la embajada rusa en Berlín que fue expulsado de Alemania inmediatamente después de la detención de la sospechosa.

A este funcionario le ayudó supuestamente a participar en algunos de estos actos de alto nivel, en ocasiones bajo nombre falso.

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Moscú reaccionó posteriormente expulsando a un diplomático alemán.

Illona W., detenida el pasado 21 de enero, vivía desde hace décadas en Alemania y desde hace tiempo se le considera cercana a redes prorrusas.