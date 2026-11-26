Usuarios de redes sociales como X y Facebook difunden imágenes que muestran a dos hombres vestidos con ropa deportiva cuando salen esposados y escoltados por agentes policiales del supermercado Éxito de La Castellana, escenario de una toma armada este martes en Cartagena de Indias, una de las ciudades más turísticas del país.

El contenido se difunde junto a mensajes que señalan a los hombres de hacer parte del grupo armado que secuestró a decenas de personas durante más de 16 horas en el establecimiento.

"Estos son algunos de los secuestradores que ya fueron capturados por las autoridades en el Éxito de Cartagena, luego de que mantuvieran secuestradas a 20 personas. En el operativo de los comandos del COPES se reporta un delincuente abatido y el lugar ya quedó bajo control total", indica una de las publicaciones que difunden el contenido.

HECHOS: Las imágenes viralizadas en línea muestran a dos rehenes liberados tras la operación de rescate adelantada por la Policía y las Fuerzas Militares en la madrugada de este miércoles, según indicó una portavoz de la Policía Nacional a EFE Verifica. Los hombres que aparecen en las imágenes confirmaron su inocencia en declaraciones a medios de comunicación y no aparecen entre los capturados por las autoridades.

En primer lugar, una portavoz de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias desmintió las publicaciones viralizadas en línea en declaraciones a EFE Verifica, y señaló que las personas que aparecen en la grabación fueron rescatadas durante la intervención de las autoridades y no son las responsables del asalto.

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Por su parte, Carlos Tapia —el hombre de camisa gris que aparece en el video— confirmó a EFE Verifica que hacía parte del grupo de rehenes y señala que fue vinculado erróneamente con los autores del secuestro en redes sociales.

Según relata, llegó la mañana del martes al supermercado Éxito para realizar unas compras tras salir del gimnasio, cuando fue interceptado y retenido contra su voluntad por los sujetos encapuchados que tomaron el almacén vestidos de policías. De acuerdo con su versión, las imágenes viralizadas en línea muestran el momento de la liberación.

En otros videos se observa a varios hombres esposados y tendidos en el suelo, a quienes en redes sociales se confunden como delincuentes. Sin embargo, Tapia asegura que la Policía les explicó que era parte del protocolo de seguridad para verificar su identidad, debido a que todos eran sospechosos en ese momento.

Este testimonio coincide con las declaraciones de Daniel Díaz —el hombre vestido con camiseta verde—, quien confirmó al periódico El Colombiano que hacía parte del grupo de rehenes y no de los captores.

De acuerdo con su testimonio, durante el operativo de rescate las autoridades esposaron a varios hombres al ingresar al almacén, para posteriormente sacarlos del edificio en parejas, requisarlos y verificar su identidad. Según indica, se trató de un protocolo de las autoridades para identificar si alguno de los captores se estaba haciendo pasar por rehén durante la liberación. Al finalizar la revisión ambos quedaron libres.

Este miércoles, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, publicó un video en su perfil de X en el que se observa a dos hombres capturados durante el operativo de liberación del supermercado, acusados de ser los presuntos autores del secuestro; en ninguna de las imágenes aparecen Diaz ni Tapia, quienes actualmente se encuentran en libertad.

Según informó el diario colombiano El Tiempo, la identidad de los sujetos capturados corresponde a Juan Camilo Torres y John Albeiro Mejía, a quienes la Fiscalía les imputó este miércoles el delito de secuestro extorsivo bajo la figura de coautores. Los acusados no aceptaron cargos y alegaron ser secuestrados y no secuestradores.

En conclusión, los dos hombres que aparecen en imágenes viralizadas en línea saliendo del supermercado Éxito de La Castellana, en Cartagena de Indias, no son los responsables de la toma de rehenes de este martes, sino víctimas que fueron liberadas durante el operativo de rescate.