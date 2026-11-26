Así lo confirmaron a EFE fuentes del operativo desplegado tras el hundimiento del barco, el Med Enre, un carguero con bandera de Malta que navegaba desde Algeciras hasta Barcelona, transportaba 1,2 millones de litros de combustible y que, según el portal de rastreo marítimo Vessel Finder, tiene una eslora (longitud) de 119 metros y fue construido en 2019.

El nivel 2 de emergencia del Plan Marítimo Nacional implica el despliegue de medios estatales extraordinarios para contener y combatir un vertido que puede afectar gravemente al ecosistema marino y al litoral.

Salvamento Marítimo ha movilizado al barco Clara Campoamor, especializado en la gestión de derrames contaminantes, que se dirige al lugar del hundimiento, donde ya se encuentra otra embarcación del servicio de emergencias, la Salvamar Talia.

Además, un avión de Salvamento Marítimo sobrevuela la zona para confirmar si se ha producido vertido de combustible al mar y cuantificar su alcance.

De los diecisiete tripulantes que viajaban a bordo del barco, siete han sido trasladados a Ibiza, entre ellos el marinero fallecido, que tenía 46 años y era de origen turco.

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Los otros seis heridos, atendidos en el hospital Can Misses y en la clínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, presentaban heridas leves e hipotermia.

De los diez tripulantes restantes, cinco han sido trasladados a Valencia (este) y los otros cinco han quedado en buen estado a bordo de una embarcación de rescate que intervino en la emergencia por su proximidad a la zona.

En las labores de rescate han participado tres helicópteros de Salvamento Marítimo procedentes de Palma, Valencia y Tarragona, así como varios barcos de este mismo organismo y otros barcos mercantes que se encontraban cerca de la zona.