"Nos gusta decir que somos cooperación a la escucha, que nosotros estamos para acompañar las necesidades y las problemáticas de la población de hondureña", dijo a periodistas en Tegucigalpa la consejera técnica del FCAS, Mar Gracia Plana.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en septiembre de 2026 más del 75 % del territorio hondureño había registrado déficits significativos de precipitaciones y 103 municipios, de los 298 que tiene el país, se encontraban bajo alerta roja.

La consejera técnica del FCAS señaló que seguramente habrá más propuestas a futuro sobre las necesidades en Honduras, y que desde ese organismo estarán "encantados de acompañar y de avanzar con todas esas dificultades para solventar los problemas que nos encontremos en el camino".

El embajador de España en Honduras, Guillermo Escribano Manzano, indicó que los dos países conocen sus desafíos y acuerdan programas de desarrollo desde hace 45 años de un modo muy ordenado.

"Hace 45 años se firmó el Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre la República de Honduras y el Reino de España y quizá indudablemente uno de los pilares fundamentales de ese convenio de esa cooperación es el agua y el saneamiento", enfatizó.

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Recordó que el Marco de Asociación 2025-2029 entre Honduras y España, que es el documento que rige los programas que se desarrollen en el país centroamericano, contempla un monto de cooperación de 300 millones de euros (329 millones de dólares).

A través del FCAS, la AECID financia ocho programas de agua y saneamiento en Honduras, y ha respaldado anteriormente otras siete iniciativas, contribuyendo a mejorar el acceso a estos servicios y a fortalecer la gestión sostenible de los recursos hídricos.

La misión de la consejera del FCAS a Honduras permitió revisar los avances de los programas en marcha y definir nuevas líneas de trabajo, en particular con los de Siguatepeque (centro) y Choluteca (sur), favoreciendo la coordinación entre los actores implicados, la identificación conjunta de soluciones ante los desafíos existentes y de las acciones necesarias para avanzar hacia la consecución de los resultados previstos.

Como parte de su agenda, Gracia Plana se reunió en Tegucigalpa con los titulares de las Secretarías de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, y de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Juan Carlos Ramos, para hablar sobre el fortalecimiento del enfoque de políticas públicas del FCAS en Honduras.

Según señaló la AECID en un comunicado, el fortalecimiento de las capacidades institucionales es vital para que inversiones que se hacen sean sostenibles y que el acceso al agua se garantice a largo plazo.

Indicó además que en el marco de la conmemoración de sus 20 años, el FCAS se consolida como uno de los principales instrumentos de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe, con intervenciones en países como Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú, entre otros.

"Su apuesta por el acceso al agua y al saneamiento constituye una contribución al desarrollo, la reducción de las desigualdades y la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones en condiciones más vulnerables", subrayó.