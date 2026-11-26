"Queremos dos cosas del Gobierno eritreo: primero, que deje de armar a los enemigos de Etiopía (...). Segundo, que colaboremos en pos de un desarrollo mutuo", declaró Abiy durante su discurso en la cuarta sesión ordinaria del primer año de mandato de la Cámara de Representantes del Pueblo (Cámara Baja).

Abiy prometió que, en el caso de que ambos países trabajen juntos, Adís Abeba aportará "las ideas, el capital y la mano de obra".

"Lo único que pedimos es su cooperación. Si son capaces de hacer esto, la coexistencia pacífica será posible", añadió el mandatario, quien amenazó con la "destrucción" de Eritrea si su Gobierno "persiste" en su enemistad.

Asimismo, recordó que Etiopía se ofreció en el pasado a suministrar a Eritrea energía al mismo precio que en su territorio, así como la construcción conjunta de puertos y carreteras, a lo que Asmara "se negó".

Durante su intervención, Abiy mandó un mensaje a los grupos rebeldes que combaten al Gobierno federal, y les dijo que "el camino que eligieron nunca tendrá éxito".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El líder etíope también se pronunció sobre la región de Tigré (norte), al afirmar que su población es "trabajadora y amante de la paz", y dijo que quiere el fin del conflicto, el restablecimiento de los servicios básicos y celebrar elecciones regionales.

Sin embargo, lamentó que grupos insurgentes como el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) "prolongan su propia supervivencia sacrificando a la juventud".

Por último, Abiy prometió que su Gobierno priorizará "el perdón" para lograr la paz, lo que resultará "inmensamente beneficioso" para Etiopía y la región.

El Ejército de Etiopía continúa con sus combates en el norte del país, después de que el rebelde FPLT anunciase el pasado 23 de septiembre una "guerra defensiva" desde esa región septentrional, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones.

Desde entonces, las fuerzas federales han logrado rápidos avances, especialmente en Tigré, aunque también se han registrado combates en otras zonas, por la formación el pasado septiembre de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores (que incluye al FPLT, al movimiento nacionalista amhara Fano y al Ejército de Liberación Oromo -OLA, en inglés-) para derrocar al Gobierno etíope.

A esa situación se suman las acusaciones de Etiopía a Eritrea, país fronterizo con Tigré, de apoyar a los rebeldes y de hacer incursiones en su territorio, pero Asmara niega ese extremo.

El conflicto aviva los temores al estallido de una nueva guerra a gran escala similar a la que entre 2020 y 2022 enfrentó al FPLT y al Gobierno federal, entonces apoyado por Eritrea, y en el que murieron al menos 600.000 personas, según la Unión Africana (UA).