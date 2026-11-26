El INE organizará la renovación completa de la Cámara de Diputados, de 17 gubernaturas, 31 congresos locales y más de 1.800 gobiernos municipales en las elecciones intermedias de junio de 2027.

“Quiero ser muy tajante con esto, en absoluto está en riesgo el proceso electoral”, dijo a EFE la consejera electoral Carla Humphrey, al explicar que el órgano revisa cada semana el avance de las más de 500 actividades previstas en el calendario ya aprobado desde julio.

Hace dos semanas, la propia presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, remarcó que pese a la crisis en el órgano electoral, el proceso seguirá su curso establecido.

"Ahora quieren decir que están en duda las elecciones del 27. No están en duda las elecciones del 27, de ninguna manera", afirmó Sheinbaum a finales de octubre.

La ahora exconsejera presidenta del INE Guadalupe Taddei presentó su renuncia el 26 de octubre, tras señalamientos de posible corrupción al favorecer a empresas proveedoras en compras públicas, algo que ella negó.

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Al día siguiente, se designó como presidenta temporal a Blanca Yassahara Cruz, sin que hasta ahora la Cámara de Diputados elija a alguien más.

La crisis también propició la salida de más de 60 cargos más relacionados con el escándalo.

Para José Antonio Carrera Barroso, politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y especialista en temas electorales, la confianza ciudadana ya estaba desgastada en todo el sistema electoral, incluidos los 32 órganos estatales, antes de la renuncia de su extitular.

El investigador atribuyó parte de ese deterioro al elitismo que percibe en la institución y a su distancia de los ciudadanos.

“Lo que hay es una crisis muy seria en la conducción del INE, en los órganos directivos del INE, en los controles que existen y por supuesto en la confianza que pueden generar”, afirmó.

Humphrey subrayó que el órgano electoral recuperó su capacidad de decidir de forma colegiada sobre los altos cargos tras la salida de Taddei que dijo se le dio "el súper poder de designar a todos los funcionarios de alto rango".

Por su parte, Carrera Barroso vio en el relevo una oportunidad para recuperar la confianza.

"Tenemos una oportunidad que se da una en 1.000 años, y si no la sabemos aprovechar, vamos a pasar a la autocratización de las instituciones. Hay que aprovechar esta crisis para democratizar la manera de gobernar al árbitro de la democracia. Estamos en esa gran oportunidad de nombrar consejeros que no le deban favores políticos a nadie”, sostuvo.

Finalmente, Rodrigo Peña, experto del Tecnológico de Monterrey, coincidió en que la crisis alcanza a organismos estatales y advirtió que una percepción negativa del árbitro electoral puede afectar la confianza de los votantes en los comicios, ya amenazados por la violencia.

“En el cortísimo plazo lo que se necesita es el reconocimiento de la crisis”, dijo Peña, al asegurar que el INE tiene que volver a ser un ejemplo en América Latina. EFE