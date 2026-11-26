Alberto Fernández, expresidente de Argentina (2019-2023); Evo Morales, expresidente de Bolivia (2006-2019), Rafael Correa, expresidente de Ecuador (2007-2017) y Ernesto Samper, expresidente de Colombia (1994-1998) firman el mensaje, además de varios juristas y políticos de Argentina, Brasil y otros países de la región.

"Lo que ocurre en España no es un fenómeno aislado. Asistimos a una ofensiva internacional de las extremas derechas", subraya el manifiesto, frente a la cual hay que "practicar formas de lucha común".

La carta apela a la necesidad de preservar la memoria histórica de la dictadura franquista en España (1939-1975), que llevó a muchos españoles a migrar a América Latina, así como la de las dictaduras posteriores de Suramérica, que empujaron a muchos latinoamericanos a "hallar refugio en España".

"Sabemos por experiencia propia que una democracia no se consolida sin memoria, verdad, justicia y reparación", afirma el manifiesto, una memoria "hoy amenazada por fuerzas que prometen derogar los avances democráticos y reivindican el legado de la dictadura".

El partido español de ultraderecha Vox, que las encuestas auguran que podría ser el tercer partido más votado en las elecciones, se opone frontalmente a leyes de memoria histórica aprobadas en España que facilitan la búsqueda de víctimas de la Guerra Civil Española (1936-1939) y sancionan muestras de apoyo a la dictadura franquista.