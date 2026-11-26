A través de sus respectivos versos, ambos artistas hacen un recorrido por sus experiencias vitales.

Feid recuerda las etapas difíciles que ha atravesado y agradece a Dios por "mantener su fe y darle fuerzas para seguir adelante", según un comunicado de su productora, mientras que Snoop Dogg repasa sus comienzos con pocos recursos y el camino que lo ha llevado a alcanzar el éxito.

El rapero estadounidense también pone foco en la importancia de levantarse después de las caídas y de poder ofrecer a sus seres queridos una vida mejor.

Juntos, transmiten un mensaje sobre la importancia de encontrar motivos para agradecer "incluso cuando las cosas no salen como uno espera", según la información.

El videoclip, por su parte, se aleja de las habituales imágenes de fiesta asociadas a la música urbana y se centra en el entorno familiar del colombiano.

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En él aparecen fotografías personales y escenas de sus familiares reunidos alrededor de una mesa, además de un homenaje a sus abuelos.

La producción audiovisual termina con Feid junto a un coro infantil en una iglesia iluminada por velas.

La colaboración llega después de que ambos artistas presentaran un adelanto del tema durante la 27 edición de los Latin Grammy, celebrada la semana pasada, en la que Snoop Dogg apareció por sorpresa para acompañar el debut de la canción.

Feid está preparando su gira 'Ferxxo - The Green Star Tour', que comenzará el próximo 5 de febrero en Orlando (Florida) y recorrerá distintas ciudades de Estados Unidos, Canadá y México.