"Si no preside el Gobierno, ¿asume usted la responsabilidad de dimitir después de las elecciones, dejar el acta de diputado y renunciar al aforamiento? Yo sí", afirmó Feijóo dirigiéndose a Sánchez.

El líder del PP respondió así a una insistente pregunta previa de Sánchez sobre si piensa reconocer los resultados electorales, ya que tanto Feijóo como el líder de Vox (ultraderecha), Santiago Abascal, están hablando "de pucherazo" en referencia a un posible fraude en las votaciones del domingo.

"Ponen en cuestión el censo, ponen en cuestión el voto exterior. Señor Feijóo, ¿va usted a reconocer el resultado electoral? El PSOE sí", agregó el presidente, quien afirmó que a lo largo de la historia su partido ha reconocido siempre los resultados electorales.