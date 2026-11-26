"Estos nuevos vehículos de combate de infantería son eficaces en el entorno de amenazas actual y cuentan además con capacidades contra drones. Supondrán una mejora significativa de la potencia de fuego y la movilidad de nuestra infantería", señaló Häkkänen en un comunicado.

El contrato de adquisición incluye 160 carros de combate en su modelo acondicionado a las condiciones nórdicas, piezas de repuesto, kits de mantenimiento y adiestramiento, e incorpora además una opción para comprar otros cien vehículos adicionales.

Según el Ministerio de Defensa finlandés, la compra se realizará a través de un programa de adquisición conjunta con los Gobiernos de Suecia, Noruega, Lituania y Países Bajos y el contrato entrará en vigor una vez los cinco países hayan firmado un pedido de forma simultánea.

"Este es, con diferencia, el componente más importante en el proceso de modernización del Ejército finlandés, y llevamos bastante tiempo negociando este programa de adquisición conjunta", afirmó Häkkänen.

Según el ministro, esta adquisición conjunta fortalecerá considerablemente las capacidades de defensa terrestre en toda la región norte de la OTAN, reducirá los costes y mejorará la seguridad del suministro, dado que varios países utilizarán el mismo tipo de equipamiento.

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Finlandia tiene previsto financiar una parte de los carros de combate mediante préstamos concedidos a través del instrumento SAFE de la Unión Europea (UE), creado para facilitar la adquisición conjunta de material de defensa.

El fabricante sueco BAE Systems Hägglunds ha adjudicado subcontratos a más de diez empresas industriales finlandesas, entre ellas el consorcio de defensa Patria, para contribuir a la fabricación de los vehículos de combate que serán entregados a Finlandia.

Estos acuerdos, que representan más del 30 % del valor total de la adquisición, ayudarán a fortalecer la industria de defensa y la seguridad de suministro del país nórdico, según el Ministerio de Defensa finlandés.