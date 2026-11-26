El DAX 40, el índice selectivo de Fráncfort, ganó al cierre un 2,08 %, hasta 25.215,52 puntos.

Deutsche Bank prevé que los mercados bursátiles de Alemania, la zona euro y EE.UU. alcancen nuevos récords el próximo año.

"Las perspectivas para 2027 son, en general, positivas, aunque los riesgos siguen elevados", señaló el estratega jefe de inversiones de la división de banca privada de Deutsche Bank, Christian Nolting

Deutsche Bank prevé que el DAX alcance los 28.800 puntos a finales de 2027, lo que supondría un incremento del 14 %.

El grupo Volkswagen subió un 4,6 %, hasta 68,24 euros, y BMW avanzó un 4,5 %, hasta 57,72 euros, porque se reduce la preocupación por los aranceles de EE.UU. ya que podrían ser más suaves.

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El grupo químico y farmacéutico Bayer ganó un 4,2 %, hasta 52,82 euros, y la empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, se apuntó un 4 %, hasta 117 euros.

El banco Commerzbank, que tiene una capitalización bursátil de 37.000 millones de euros, fue el único valor con pérdidas en el selectivo de Fráncfort con una bajada del 2,5 %, hasta 33,30 euros, después de que el italiano UniCredit dijera que quiere que su consejero delegado, Andrea Orcel, sea el presidente de su consejo de supervisión tras la adquisición, que sería la mayor en el sector bancario en Europa desde la crisis financiera. FE