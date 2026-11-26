"Todavía estamos muy lejos unos de otros. Costa ha puesto sobre la mesa una propuesta que para nosotros no puede ser la base para un acuerdo. El presupuesto es demasiado grande y no está lo suficientemente enfocado hacia el futuro", dijo Frederiksen a su llegada a la cumbre de líderes de la UE.

Frederiksen abogó por invertir más en áreas como la competitividad, la defensa y las fronteras exteriores y menos en otras tradicionales como la agricultura y los fondos de cohesión.

"No le vamos a decir que sí a la propuesta que está sobre la mesa", afirmó.

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha pedido vincular las negociaciones del Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034 con la ayuda a Ucrania, a quien la Comisión Europea (CE) pretende destinar otros 45.000 millones de euros, financiándolos con emisiones de deuda.

"Estoy de acuerdo con Merz. Yo misma considero a Ucrania la primera línea de defensa. Si cae, hay un gran riesgo, viendo todos los ataques híbridos de ahora, de que Rusia, de alguna manera, siga la guerra en otras partes de Europa", declaró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Frederiksen subrayó que todos los países de la UE deben participar en la financiación a Kiev e instó también a sus socios de fuera de la Unión a sumarse a la iniciativa.