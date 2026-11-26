En las informaciones sobre nutrición y estilo de vida se encuentran frases como “Clean eating: ¿es realmente saludable?”, “Son los jóvenes quienes están más interesados en el clean eating” o “De los creadores del detox llega el clean eating”.

El anglicismo crudo “clean eating” hace referencia a una tendencia dietética basada en el consumo de alimentos en su estado más natural o con el menor procesamiento posible, evitando los ultraprocesados y los aditivos artificiales.

Para evitar la expresión en inglés, existen opciones como “alimentación limpia” y “comida limpia”, en las que el adjetivo tendría los sentidos de ‘libre, exento de cosa que dañe o infecte’ y ‘despojado de lo superfluo, accesorio o inútil’, recogidos en el diccionario académico.

Otras opciones, según el contexto, son “alimentación natural”, “comida natural” o “dieta basada en alimentos no procesados”. Si se prefiere poner el foco en la acción, se puede recurrir a giros como “comer de forma natural” u “optar por alimentos no procesados”.

Por ello, en los ejemplos citados habría sido preferible escribir “Alimentación limpia: ¿es realmente saludable?”, “Son los jóvenes quienes están más interesados en la comida limpia” y “De los creadores del detox llega la alimentación limpia”.

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