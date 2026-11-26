Según un comunicado del GID, los organismos de seguridad gambianos apoyados por los agentes españoles interceptaron este miércoles a 227 personas que pretendían "migrar de forma regular", y rescató a otras 310 que "habían quedado a la deriva en el mar".

"Los migrantes interceptados y rescatados tras quedar varados se encuentran actualmente bajo la custodia del GID, en los centros de migración que dicho organismo posee en Tanji (oeste) y Barra (noroeste)", añadió el organismo.

Entre ellos hay 305 ciudadanos de Gambia, 189 de Senegal, 17 de Guinea-Conakri, trece de Guinea-Bisáu, ocho de Mali, dos de Sierra Leona, dos de Costa de Marfil y uno de Nigeria.

La mayoría de ellos son hombres adultos (418), aunque también hay 65 mujeres adultas, 41 niños y trece niñas.

Mientras las autoridades registran y perfilan a estas personas, la Cruz Roja de Gambia les asiste con ayuda humanitaria y psicosocial.

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"Las operaciones se llevaron a cabo en -las localidades costeras de- Brufut, Kartong, Sanyang, Tujereng y Mandinaba, en la región de West Coast, así como en -la localidad de- Barra, en la región de North Bank", afirmó el GID.

Desde el pasado 1 de octubre, Gambia ha interceptado a más de 4.500 personas que pretendían emigrar de forma irregular.

Aunque Gambia no especificó el destino de esas personas, ese país, al igual que el vecino Senegal, es lugar de tránsito y origen para migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias (océano Atlántico), donde el flujo de embarcaciones ilegales se ha disparado en las últimas semanas.

Este lunes, el GID recibió a una delegación de la Policía Nacional de España en un encuentro en el que reafirmó la "sólida colaboración" entre ambas partes y subrayó "su compromiso compartido de fortalecer la gobernanza migratoria, potenciar la cooperación institucional y promover una gestión migratoria eficaz en Gambia".

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 679 personas perdieron la vida o están desaparecidas en esta ruta migratoria, una de las más peligrosas del mundo, desde principios de 2026 hasta este mes de noviembre.

Un total de 1.611 migrantes llegó este martes a la isla española del Hierro, en el archipiélago canario, en once cayucos procedentes de Gambia y Senegal, la cifra más alta en un solo día desde que hay registros en España, según los recuentos recopilados por EFE de los servicios que los asistieron en tierra.

Además 12.967 personas migrantes han llegado este mes de noviembre a las Islas Canarias a bordo de 130 embarcaciones precarias, según datos del Gobierno local.