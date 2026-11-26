Georgia rompió en 2008 las relaciones diplomáticas con Rusia tras una guerra por el control de la región de Osetia del Sur.

"Yo esperaba que Rusia de inmediato levantara las sanciones (contra los vinos georgianos), pero en lugar de eso, Galuzin me informó de los planes de sancionar a dos empresas de vinos más", dijo Zurabashvili en una entrevista con el canal Imedi.

El diplomático reiteró que la cuestión más importante para Tiflis en esta ronda de negociaciones fue el regreso al mercado ruso de siete empresas de vinos georgianas que fueron vetadas por Moscú en octubre de este año por supuesta mala calidad de su producción.

Aseguró que la parte rusa no ha presentado ninguna prueba al respecto, ni de que las empresas georgianas presten apoyo financiero a Ucrania o participen en propaganda antirrusa. "Estas acusaciones de la parte rusa son completamente infundadas y no tienen nada que ver con la realidad", agregó.

Ayer, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, confirmó que Moscú está interesado en construir relaciones pragmáticas con Tiflis, que ha congelado su cooperación con la Unión Europea (UE).

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El pasado jueves, el Ministerio de Exteriores de Rusia anunció la reanudación del diálogo directo con Georgia. Ese día Galuzin se reunió con Zurabashvili. Las partes acordaron continuar los contactos en un futuro.

Previamente, el primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, afirmó que Tiflis quiere mejorar su comunicación con Moscú, pero descarta el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre las partes antes de que se solucione el asunto de la "ocupación del 20 % del territorio" georgiano.

A principios de octubre, Kobajidze aseguró que "una resolución pacífica del conflicto con Rusia, el desarrollo y el mantenimiento del nivel actual de las relaciones comerciales y económicas, así como un diálogo permanente sobre cuestiones humanitarias, se encuentran entre las principales prioridades de Georgia".

Georgia rompió relaciones diplomáticas con Rusia en 2008 tras una guerra que acabó con la pérdida de control de Tiflis sobre Osetia del Sur y su posterior reconocimiento como países independientes por parte de Moscú de esa región y también de la separatista Abjasia.