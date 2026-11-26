El intérprete, de 77 años y ya condenado en firme en otra causa por agresiones sexuales, había presentado un recurso para tratar de evitar volver a juicio, pero el Tribunal de Apelaciones de París se pronunció este jueves en su contra.

Sus abogados, sin embargo, avanzaron este mismo jueves a la prensa francesa que estudiarán aún la posibilidad de presentar un recurso de casación.

"Es una victoria para ella", señaló por su parte Carine Durieux Diebolt, letrada de la víctima, además de pedir que Depardieu deje de intentar retrasar la causa.

Arnould fue la primera actriz en presentar querella contra Depardieu, años antes de la ristra de escándalos y acusaciones que salieron a la luz en los últimos tiempos contra el protagonista de 'Cyrano de Bergerac' (1990), quien durante años fue uno de los rostros más conocidos del cine francés.

La víctima, que en el momento de los hechos tenía 22 años, denunció haber sido violada por Depardieu mediante penetración manual y haber sufrido otras agresiones sexuales en su domicilio de París los días 7 y 13 de agosto de 2018.

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El caso siguió un complicado camino legal después de la presentación de la demanda aquel mismo año en la región de Bocas del Ródano (sur), si bien la Fiscalía local dejó el caso en manos de la de París, donde tuvieron lugar los hechos.

En 2019, la causa fue archivada tras nueve meses de pesquisas preliminares bajo el argumento de que no se habían encontrado pruebas suficientes para acreditar los delitos denunciados.

Arnould logró la reapertura a mediados de 2020, por un mecanismo por la vía civil que obliga a abrir una instrucción judicial formal, asignada a un magistrado de instrucción independiente.

Revisadas las pruebas, que incluyen grabaciones de videovigilancia, el juez consideró que hay indicios suficientes de delito e imputó formalmente a Depardieu.

El actor contestó esa medida pero la Justicia avaló la continuación de la investigación en 2022, lo que finalmente desembocó en el envío a juicio de la causa, si bien el proceso será solo por los hechos del 7 de agosto.

La de Arnould, además de ser la primera, es una de las acusaciones más graves contra el actor, quien en mayo de 2025 ya fue sentenciado a 18 meses de prisión exentos de cumplimiento por agresiones sexuales contra dos trabajadoras cometidas en 2021, durante el rodaje de 'Les Volets verts' (Jean Becker).

Depardieu recurrió esa condena pero el 13 de noviembre pasado, cuando debía comenzar el juicio en apelación, desistió del procedimiento, con lo que la sentencia quedó en firme.

Además de estas acusaciones, más de una decena de mujeres señalaron en los últimos años al actor, a través de testimonios en la prensa, por actos similares. También se han presentado denuncias contra él pese a la prescripción de los delitos, como en el caso de la actriz Hélène Darras por hechos ocurridos en 2007.

En España también fue denunciado a finales de 2023 por la periodista Ruth Baza, por una presunta violación ocurrida en París en 1995 durante una entrevista.

Por otra parte, Depardieu es actualmente objeto de otra investigación por violación grupal, en una causa en la que también está implicado el escritor Michel Houellebecq, a raíz de una denuncia presentada en mayo de 2025 por una mujer que participó con ellos en el rodaje en 2018 de la película 'Thalasso'.