Buenos Aires es el principal de los cinco centros de votación habilitados en Argentina, donde están registradas más de 520.000 personas con derecho a voto, de las cuales unos 331.000 en la sede diplomática de la capital argentina.

El resto están convocados en los consulados de las ciudades de Rosario, Córdoba, Bahía Blanca y Mendoza desde el pasado sábado y pueden ejercer su derecho hasta este jueves, cuando terminan las votaciones en el exterior.

Hasta este miércoles, es decir, a falta de contabilizar los votos de la jornada de hoy, en Buenos Aires se han depositado 11.158 sufragios: 6.650 en urna, 3.850 por correo y 658 en el repositorio especial para los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática o ley de nietos.

Estos últimos votos serán custodiados hasta que el Supremo español determine si serán contabilizados en estas elecciones tras haber suspendido de manera cautelar el derecho a voto a quienes adquirieron la nacionalidad española por esa legislación, aprobada por el actual Gobierno de España, y no pudieron demostrar que eran nietos y nietas de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo en un periodo de cinco días que les dio la justicia en octubre.

"Nos preocupa que esos votos, los de los nietos y nietas de los exiliados, terminen siendo votos robados", dijo a EFE en el Consulado español la personera del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Lidia Blanco.

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Fuentes consulares dijeron a EFE que están apreciando una mayor afluencia de votantes en estas elecciones con respecto a las anteriores, al menos de manera presencial, que en esta modalidad, a la espera de datos definitivos, calculan que puede haber aumentado hasta un 30 %.