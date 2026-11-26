Después de que la votación 'in situ' se abriese el pasado sábado 21 de noviembre con una impresionante fila de espera de cerca de tres horas, la participación parisina en la cita electoral del 29 sigue sin aflojar durante las últimas horas en las que es posible ejercer el derecho al voto este jueves.

Las personas involucradas en el proceso constataron, bajo la condición de anonimato, la inédita llegada de miles de votantes, así como de sufragios por correo, que se centralizan en el Consulado para enviarlos por valija diplomática al Ministerio de Exteriores en Madrid. Y de allí, se distribuyen a las diferentes Juntas Electorales.

"Hoy, por ejemplo, hemos recibido 5.000 papeletas por correo, cuando, en 2023 (las anteriores elecciones), un día así eran trescientas y poco", explica una fuente implicada en la organización.

Los datos provisionales apuntan ya a una participación en la capital francesa de más del 20 %, en un censo de 100.000, superior a la de las generales de 2023, cuando se situó en torno al 15 %.

El Consulado General de España en París abarca a los residentes españoles de París y de sus populosos alrededores, así como del norte del país y el noroeste (Bretaña y Normandía). "Y eso que aún falta gente por votar afuera y los votos por correo seguirán llegando entre hoy y mañana", señaló la fuente.

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Tras varios días de largas colas, centenares de personas volvieron hoy a desafiar el tiempo frío y húmedo de estos días en la capital francesa (en torno a 4 grados, con una sensación térmica menor) y se mostraron determinadas a esperar a las puertas del edificio consular, situado en la haussmaniana Avenue Malesherbes, en el noroeste de París.

El último de la fila, de unos 50 metros de largo, era Gonzalo Romero García, un treintañero "medio de Madrid y medio de Valencia", como él se describe, aunque su voto irá para la Junta Electoral de Madrid.

"Estaba la opción de votar por correo, pero prefería venir en persona. A ver si consigo votar porque tengo una cita a las 14.30 horas, entonces no sé qué va a suceder, pero sí me apetece votar", explicó a EFE el joven, quien no esconde su preferencia.

"Voy a votar en blanco, pero quiero igualmente participar. Intento hacerlo en todas. Creo que en las últimas no lo conseguí, pero me parece que hay que votar y, como ninguno me convence, pues voto en blanco", agregó Romero, un funcionario de la administración francesa que trabaja en la universidad como profesor.

Tras haber votado, Mirella, una francoespañola en la cincuentena, se disculpa de antemano por su nivel de español, que resulta ser bastante mejor de lo que había anunciado.

"Vivo en París desde siempre, pero mi madre es española (de Barcelona). Soy francoespañola y, por primera vez, he votado. Hoy es muy importante" hacerlo, aseguró a EFE.

A Mirella hay algo que le preocupa en estos comicios: "Es como en las elecciones francesas (las presidenciales de 2027). La subida de la extrema derecha me impacta mucho, más aún con mis dos nacionalidades y viviendo en una ciudad mundo (París)", cerró.

El Consulado General de España en París, además de ser uno de los mayores de Europa, es, con diferencia, el que tiene más electores inscritos en Francia, con cerca de 100.000. Lyon, con unos 27.000 inscritos, y Toulouse, con 17.000, completan el podio.

Junto a estos tres, figuran las dependencias consulares españolas de Bayona, Burdeos, Estrasburgo, Marsella, Montpellier, Pau y Perpiñán, donde los residentes españoles también habrán podido votar hasta este jueves.

El censo de residentes en el extranjero para estos comicios generales asciende, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 2.776.645 electores.