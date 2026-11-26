En general, las votaciones se desarrollaron con normalidad, a pesar del desconcierto que suscitó entre los electores que los afectados por la llamada 'ley de nietos' tuvieran que votar en urnas diferentes, en algunos casos de cartón, o con sobres diferentes.

El Tribunal Supremo español dejó en suspenso cautelarmente las altas en el censo electoral de los 163.355 descendientes de exiliados que consiguieron la nacionalidad española por esta ley, ante los recursos de los ultraderechistas Iustitia Europa y Vox.

Esto provocó que los consulados españoles en el exterior habilitara circuitos de votación diferentes para las personas afectadas por esta medida.

La mayor parte de los españoles residentes en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para votar se encuentra en Argentina (524.000 electores), seguida de Francia (267.960), Estados Unidos (213.683), México (192.306), Reino Unido (155.954), Brasil (135.685) y Venezuela (130.985).

En Argentina, fuentes consulares dijeron a EFE que apreciaron una mayor afluencia de votantes en estas elecciones con respecto a las anteriores, al menos de manera presencial, que en esta modalidad, a la espera de datos definitivos, calculan que puede haber aumentado hasta un 30 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta el miércoles, es decir, a falta de contabilizar los votos de la jornada de hoy, en Buenos Aires se han depositado 11.158 sufragios: 6.650 en urna, 3.850 por correo y 658 en el repositorio especial para los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática o ley de nietos.

Estos últimos votos serán custodiados hasta que el Supremo español determine si serán contabilizados en estas elecciones tras haber suspendido de manera cautelar el derecho a voto a quienes adquirieron la nacionalidad española por esa legislación, aprobada por el actual Gobierno de España, y no pudieron demostrar que eran nietos y nietas de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo en un periodo de cinco días que les dio la justicia en octubre.

"Nos preocupa que esos votos, los de los nietos y nietas de los exiliados, terminen siendo votos robados", dijo a EFE en el Consulado español la interventora del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Lidia Blanco.

En Ciudad de México, la participación aumentó notablemente respecto a los comicios de 2023.

Según informaron a EFE fuentes del Consulado General de España en Ciudad de México, durante las distintas jornadas electorales se contabilizaron unos 10.000 votos en urna y se prevé alcanzar unos 12.000 sufragios presenciales antes del cierre definitivo, además de más de un millar recibidos por correo.

Estas cifras representan aproximadamente el 8 % del censo de residentes ausentes (CERA) en la demarcación capitalina, que asciende a 140.464 inscritos, superando el 6 % proyectado y duplicando los registros de las generales de 2023.

Los nacionalizados por la llamada 'ley de nietos' depositaron sus papeletas no en una urna convencional, sino en un sobre amarillo separado.

La participación en Venezuela también superó la registrada para los anteriores comicios de 2023, según fuentes consulares.

El antiguo consulado de España en Caracas, que tuvo que ser habilitado como centro de votación porque el actual sufrió daños tras el devastador doble terremoto del 24 de junio, registró prácticamente todos los días largas filas de votantes.

El Consulado General en París, uno de los más grandes de Europa con unos 100.000 votantes inscritos, también recibió centenares de personas durante toda la semana, con colas de hasta tres horas, que esperaron su turno soportando el frío y la humedad de estos días en la capital francesa.

Otros consulados, como el de Panamá, tuvieron colas los primeros días, pero el flujo de votantes se fue reduciendo en los días posteriores.

En Colombia ocurrió lo contrario y la mayor parte de los votantes acudieron este jueves, último día de votaciones.

En Uruguay, el proceso transcurrió sin incidencias y bajo los criterios establecidos, según fuentes consulares.

Para agilizar el procedimiento, las filas se separan en dos grupos: una para los votantes de Galicia y otra para el resto de provincias, ya que el 57,1 % del padrón en Uruguay son gallegos.

Paraguay estuvo dentro de la tónica general, con mucha afluencia, y Chile fue de los pocos países donde las fuentes consulares consultadas por EFE calculan que la participación será baja, como en anteriores comicios.