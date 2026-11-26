La ANP señaló en la red social X que el martes y el miércoles último se presentaron incidentes cuando se intentó impedir "que periodistas entrevisten a personajes de relevancia pública en sede legislativa".

En su mensaje, que acompañó con un video, detalló que un agente de seguridad "restringió" este miércoles el trabajo de la reportera Ariadna Yaya, del diario La República, "señalando que debe solicitar permiso" para cumplir sus labores informativas.

La República confirmó las restricciones que sufrió Yaya y remarcó que los periodistas que asisten habitualmente al Congreso confirmaron que siempre han cumplido sus tareas sin impedimentos en la zona del Palacio Legislativo conocida como Pasos Perdidos.

La ANP también indicó que el pasado martes el mismo agente "interrumpió" una entrevista que medios digitales realizaban a la decana de Colegio de Abogados de Lima (CAL), y ex fiscal general peruana, Delia Espinoza.

En ese momento, según imágenes publicadas por medios locales, Espinoza defendió que podía hacer declaraciones sin ninguna restricción en el interior de la sede del Legislativo.

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"Toda la vida se ha declarado en este recinto que es de todo el pueblo peruano", enfatizó la decana del CAL antes de indicar que el agente de seguridad no dijo "quién le está ordenando" esa medida.

Espinoza añadió que "hay que tomar las cosas con calma", pero consideró que "el Estado de Derecho está gravemente herido" en su país.

Ante estos incidentes, la ANP demandó a la seguridad del Parlamento "respeto a la actividad informativa" y a la Oficialía Mayor del Congreso que otorgue "garantías para el trabajo de los periodistas en sede legislativa".

Por su parte, el diputado Ernesto Zunini, del partido izquierdista Juntos por el Perú, sostuvo en X que "es grave que en el propio Congreso se pretenda condicionar una declaración a la prensa a un permiso previo" y anunció que ha enviado un oficio a la Oficialía Mayor pidiendo explicaciones.

"El Congreso debe ser el primero en garantizar la libertad de expresión y el derecho de la prensa a informar", concluyó.