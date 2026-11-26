Después de varias ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el Gobierno peruano anunció el año pasado que este proceso vencerá a fines de 2026 para que los mineros en proceso de formalización pasen a un trámite simplificado, en tanto se aprueba una nueva ley de minería artesanal (Ley Mape), promovida por el Ministerio de Energía y Minas.

El Colectivo PAS (País Seguro) emitió un comunicado este jueves en el que pide al Estado respetar el vencimiento del Reinfo y "no continuar prorrogando un mecanismo que exonera de responsabilidad a quienes cometen graves daños al medio ambiente y ponen en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores y las comunidades".

La Asociación de Exportadores del Perú (Adex), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), CHS Alternativo y Transparencia Internacional son algunos de los firmantes del comunicado.

El colectivo argumenta que al Congreso le corresponde aprobar, "sin más demora", una Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal con plazos definidos, requisitos ambientales y sociales verificables, trazabilidad y fiscalización efectiva.

"La ley debe proteger las fuentes de agua, garantizar condiciones laborales dignas y exigir que se acredite el origen del mineral desde la extracción hasta su venta", indicó al afirmar que se debe poner en marcha "una lucha frontal contra esta economía ilícita, cuyo tamaño y nivel de violencia ya superan al narcotráfico".

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Los gremios y asociaciones solicitan al Gobierno liderar una política nacional e integral contra la minería ilegal con presupuesto, metas públicas y responsabilidades claras y le piden separar a funcionarios públicos que mantienen intereses vinculados al Reinfo.

"En su conjunto, el Estado debe proteger a las comunidades afectadas, al medio ambiente, al patrimonio arqueológico y a la seguridad ciudadana. Es hora de poner fin a toda la cadena que hace posible esta economía ilegal", agregaron.

El comunicado, que también cuenta con las firmas de las cámaras de comercio de Perú con China, Suiza, Canadá y Reino Unido, sostiene que la minería informal "no debe ser la excepción en un principio básico que rige a todos los demás sectores de la economía".

"Es por esto inadmisible que se continúe prorrogando el Reinfo un régimen especial diseñado para postergar obligaciones, precisamente en una actividad económica que requiere el mayor profesionalismo y cuidado", concluyó.

El año pasado, una serie de protestas de mineros artesanales en Lima logró la extensión del Reinfo hasta fines del 2026, pero según los registros de ese sistema la mayoría de inscritos no completaban el trámite para operar formalmente y expertos denuncian que favorece la actividad ilegal.