En un comunicado, la compañía reconoció tener conocimiento de las acusaciones difundidas este miércoles, pero subrayó que los señalamientos pertenecen a la esfera personal del empresario.

"Por tratarse de señalamientos que corresponden al ámbito personal de Francisco Aguirre Gómez, Grupo Radio Centro se abstendrá de emitir juicios o comentarios sobre los hechos específicos señalados", añadió.

La escritora Ximena Santaolalla reveló en una entrevista publicada hoy por el diario El País que sufrió abusos sexuales de manera diaria entre los 5 y los 14 años por parte de su padrastro, Francisco Aguirre Gómez.

Grupo Radio Centro precisó que Aguirre Gómez ya no ocupa ningún cargo directivo en la empresa, tras renunciar a la Presidencia del Consejo de Administración el pasado 18 de noviembre.

Además, la compañía expresó su solidaridad con las víctimas de violencia sexual y reiteró su compromiso con una política de "tolerancia cero ante cualquier forma de violencia o abuso".

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Y afirmó que continuará concentrada en sus "responsabilidades ante la sociedad" como empresa de medios de comunicación.

Santaolalla acusó a su padrastro de agredirla sexualmente en 2.500 ocasiones, ya que los abusos ocurrieron de manera diaria entre 1988 y 1997, tanto en el domicilio familiar en Ciudad de México como durante viajes al extranjero.

"Fui abusada a diario durante nueve años por Francisco Aguirre Gómez. Era parte de mi rutina: iba a la escuela, regresaba a comer, hacía la tarea, cenaba, me lavaba los dientes y me iba a dormir, a esperar a qué hora llegaba este señor", relató Santaolalla a El País.

La escritora explicó que ya había narrado estos hechos en su novela 'Un jardín al fondo de la noche' (2025), pero hasta ahora no confesó que era autobiográfica.