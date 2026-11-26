El funcionario señaló que la mejora de las condiciones de seguridad, por el desalojo de las bandas de varias zonas de la capital, permitirá comenzar los trabajos de limpieza y acondicionamiento del centro sanitario, comúnmente llamado Hospital General y cuya reapertura se realizará de manera gradual, con una capacidad inicial de entre el 50 % y el 60 %.

Para esta primera etapa se prevé movilizar a unos 300 estudiantes de medicina, entre ellos 80 médicos residentes, con el objetivo de acompañar la reanudación de los servicios del hospital.

El 24 de diciembre de 2024, durante un intento del entonces ministro de Sanidad, Duckenson Lorthe Blema, de reabrir dicho centro, dos periodistas murieron y otros siete resultaron heridos tras un ataque de las bandas.

El anuncio de la reapertura del hospital coincide con la visita a Haití del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien viajó el miércoles a Puerto Príncipe para expresar el respaldo del organismo ante la crisis sanitaria y humanitaria que atraviesa la nación caribeña.

La crisis de seguridad en Haití ha provocado el cierre de varios centros de salud en Puerto Príncipe, recordó la OMS.

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Al menos 4.217 personas murieron en esta nación caribeña entre enero y septiembre de este año, a causa de la violencia, según datos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití (Binuh).

Las bandas armadas son combatidas por la Policía Nacional de Haití (PNH) y por las Fuerzas Armadas, así como por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU para ayudar a las autoridades en esta lucha con el fin de proteger las infraestructuras y facilitar el acceso humanitario.

También participan la Fuerza de Tarea, un equipo privado de seguridad de la empresa estadounidense Vectus Global que presta sus servicios al Gobierno haitiano, y un contingente de más de 2.000 soldados de El Salvador que fueron enviados por el presidente de ese país, Nayib Bukele.

El objetivo de la tropa salvadoreña es buscar a cuatro compañeros suyos que hacían parte de la GSF y que desaparecieron tras ser emboscados el pasado 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe, y como parte de esa misión han ayudado a recuperar varias zonas de la capital tomadas por las bandas.