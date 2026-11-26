Las piezas, entre las que destacan vasijas, platos, un cincel y crisoles, corresponden a culturas prehispánicas originarias de la costa norte y sur de Perú, entre ellas Nasca, conocida por las geoglifos sobre el desierto de la costa sur del país, y Chimú, famosa por el complejo de Chan Chan, la ciudad de barro más grande de la América precolombina.

Los bienes corresponden a los períodos Intermedio Temprano (200 a.C. – 600 d.C.), Horizonte Medio (600–1000 d.C.) e Intermedio Tardío (1000–1476 d.C.).

Durante el acto, el embajador de Perú en Hungría, Edgar Pérez, subrayó el valor de la cooperación internacional en la recuperación, protección y preservación del patrimonio cultural.

Asimismo, a la ceremonia asistieron el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Sociales y Cultura de Hungría, Zsolt Sári, el director general del Museo Etnográfico de Budapest, Lajos Kemecsi, y el subsecretario de Estado para la Diplomacia Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores de Hungría, Gábor Csaba, entre otros.