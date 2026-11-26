"No hay marcha atrás en el camino de la lucha contra la corrupción, ni en el de la existencia de armas fuera del marco constitucional y legal, junto con la adopción de medidas estrictas para prevenir el contrabando de petróleo en todo Irak", dijo Al Zaidi ante los diplomáticos europeos, según un comunicado de su oficina.

La reunión se produce en medio de una oleada de detenciones de políticos, funcionarios y agentes de seguridad tras destaparse varias tramas de contrabando de petróleo en todo el país, que presuntamente están activas desde 2021 y que implican también a poderosas milicias proiraníes que hacían llegar el crudo a la República Islámica.

Esto, a su vez, se suma a un proceso de desarme de las milicias que lucharon contra la invasión estadounidense desde 2003 y contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) desde 2014, algo que se está topando con el rechazo frontal de algunas facciones muy próximas a Irán y que han intervenido en la actual guerra de Oriente Medio en favor de Teherán.

Al Zaidi trasladó a los embajadores que su Gobierno está "trabajando en la construcción de una nueva identidad económica", y que estas medidas tienen como objetivo crear "un entorno atractivo para la inversión" en el país, que es el segundo mayor productor de petróleo de la OPEP.

También defendió las medidas tomadas esta semana para afianzar el control de los recursos petroleros en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, algo que ha provocado un malestar general entre la clase política de esta zona del norte de Irak que controla con cierta independencia su producción y exportación de crudo.

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El primer ministro iraquí reafirmó que, pese a la polémica, estas medidas son constitucionales y avaladas por el Tribunal Federal, así como las relativas a que las autoridades centrales tienen el control exclusivo de las fronteras internacionales de Irak para evitar cualquier tipo de operación ilegal.

Al Zaidi, un empresario que asumió el cargo el pasado mayo, es un importante aliado de Estados Unidos y sus políticas están destinadas a revertir décadas de corrupción, dilapidación de los recursos estatales e inestabilidad, algo que se está topando con el resentimiento de la clase política y de grupos armados que operan en el país desde hace años.