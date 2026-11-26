"El Comando de las Fuerzas Fronterizas ha implementado importantes medidas para controlar las fronteras iraquíes, incluyendo el uso de tecnologías inteligentes y vigilancia, el desarrollo de los recursos y la preparación de la unidad para el combate", dijo el comandante de ese cuerpo militar, teniente general Mohamed al Saidi en declaraciones a la agencia de noticias oficial iraquí, INA.

Afirmó que sus unidades "tenemos un excelente control de las fronteras de Irak con Siria, Jordania, Arabia Saudí, Kuwait e Irán", y que el Ejército iraquí también "ha aumentado la coordinación con los países vecinos" para controlar "la infiltración y el contrabando".

Al Saidi no se refirió no obstante a las fronteras de la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte iraquí, cuyo Gobierno ha rechazado las recientes medidas del Gobierno federal de Bagdad, en especial las relacionados con el control por parte del Ejército iraquí de todas las fronteras con los países vecinos, incluidas las de esa región del norte de Irak.

El Kurdistán iraquí, una entidad federal autónoma desde 2005, cuenta con fronteras con Turquía, Irán e Siria. El control de sus límites con esos Estados es compartido pero dominado operativamente sobre el terreno por fuerzas armadas kurdas, aunque bajo una creciente supervisión legal, aduanera y militar del Gobierno federal de Bagdad.

"Respecto a la implementación de las recientes directivas del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas sobre el contrabando de petróleo en la Compañía Petrolera del Norte, Al Saidi dijo que el mando ha comenzado a implementar la directiva de cerrar todos los pasos fronterizos no oficiales", añadió INA, sin dar a conocer detalles.

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Al Zaidi anunció el pasado lunes una batería de medidas con el fin de combatir el contrabando de crudo que entre oras cosas puso en manos del Ministerio de Petróleo toda operación relacionada con la exploración, producción, comercialización y exportación de hidrocarburos en todo el territorio de Irak, incluido el Kurdistán, y ordenó al Ejército cerrar los cruces ilegales y controlar las fronteras y oleoductos.

El Gobierno del Kurdistán tildó, por su parte, de "inaceptables" esas medidas, y "flagrante violación constitucional", y advirtió que "representan un intento de devolver a Irak a un sistema centralizado que contradice por completo el espíritu de la Constitución".