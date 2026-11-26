“Dados los antecedentes de acciones hostiles y el papel del régimen sionista y de las fuerzas estadounidenses en las operaciones de falsa bandera y en su aventurerismo regional, estas acusaciones se consideran una tapadera para continuar sus acciones maliciosas y un intento de aumentar la inseguridad en la región”, aseguró el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchí, citado por la agencia IRNA.

La reacción de Teherán se produce después de que el Ejército kuwaití anunciara hoy la interceptación de varias aeronaves no tripuladas en su espacio aéreo, cuyos restos causaron daños materiales, sin que se precisara la naturaleza del objetivo.

Según la cartera de Defensa del país árabe, la caída de metralla hirió a dos italianos, un kuwaití y un pakistaní, que fueron trasladados a un hospital, aunque más tarde el Ministerio de Exteriores de Italia confirmó que los dos ciudadanos italianos habían perdido la vida en el ataque.

De acuerdo con el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, los fallecidos eran dos técnicos civiles de la empresa de defensa Rheinmetall, que murieron por el impacto de metralla en una instalación militar kuwaití donde realizaban labores de mantenimiento de las antenas del sistema de defensa antiaérea Skyguard, según precisó su departamento.

En los últimos días, Irán había denunciado los intentos de Israel de provocar otra guerra al acusar a Teherán de desarrollar armas químicas, unas alegaciones que la República Islámica ha rechazado, al igual que las informaciones de medios estadounidenses según las cuales el país persa prepara un ataque con una bomba sucia contra Washington.

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Las relaciones entre Irán y los países del golfo Pérsico se han deteriorado desde el inicio de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel en febrero, en la que Teherán atacó objetivos que identifica como estadounidenses en esos países y contra los que sigue lanzando ataques en respuesta a acciones de Washington y a supuestas violaciones de su espacio aéreo.