"Hallazgos de inteligencia que ahora pueden ser revelados indican que la organización terrorista Hamás lleva a cabo interrogatorios y torturas en el Hospital Al Maamadani (Hospital Árabe Al Ahli), en la zona de Zeitún (...). El hospital sirve actualmente como un centro de actividad central para operativos de Hamás y de la Yihad Islámica", señalaron ambos organismos en un comunicado conjunto.

La Diócesis Episcopal (anglicana) de Jerusalén, de la que depende el centro, respondió en un comunicado que no tiene conocimiento de esa actividad y que, si las acusaciones resultan ciertas, condena "inequívocamente" cualquier uso del hospital con fines políticos, militares o de seguridad.

"Nos sorprende y nos preocupa profundamente conocer las acusaciones sobre un 'lugar secreto' dentro del recinto del hospital supuestamente utilizado por Hamás (o la Yihad Islámica) como centro de interrogatorios para residentes de Gaza. No tenemos conocimiento de que se produzca tal actividad en las instalaciones", señaló la diócesis.

Según el Ejército, el hospital, fundado a finales del siglo XIX, es además "un centro de gravedad significativo" para el gobierno de Hamás en Zeitún, y ya fue cerrado anteriormente tras denuncias sobre la actividad de ambas milicias en sus instalaciones, pero estas "han continuado sus actividades allí en secreto".

El Ejército acompañó sus acusaciones de una ilustración del supuesto lugar de interrogatorios y, según la diócesis, de un vídeo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) continuarán operando contra la organización terrorista Hamás, que explota infraestructura civil, incluidos hospitales, con fines militares", advirtió el Ejército.

Al Ahli "no está afiliado a ninguna organización ni partido político" y durante generaciones ha atendido "sin discriminación" a todo el que lo necesitaba, recordó la diócesis, que pidió a todas las partes respetar la protección de los centros médicos, el personal sanitario y los pacientes.