El funcionario, identificado como Jaled Husein Hashem Abu Nada, subsecretario del Ministerio de Educación en la Gobernación Central de la Franja, murió junto a su esposa en un ataque realizado con un dron israelí contra el apartamento donde residían en Deir al Balah (centro de la Franja), según fuentes del hospital de los Mártires de Al Aqsa.

El primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, confirmaron en un comunicado conjunto que el Ejército había matado durante la noche a Abu Nada, al que identificaron como "responsable de las carteras de Economía y Educación de Hamás en Gaza", en un mensaje que no lo vincula al brazo militar del grupo islamista.

"En el último mes, han sido eliminados aproximadamente 80 terroristas de Hamás", afirmaron Netanyahu y Katz, y aseguraron que sus fuerzas "seguirán actuando contra todos los terroristas de esta organización y exigiéndoles responsabilidades".

"Ningún terrorista es inmune, y ningún miembro de la cúpula de Hamás logrará escapar", concluyeron la nota ambos dirigentes.

Además, El Ejército israelí mató a otros seis palestinos en dos ataques contra la ciudad de Gaza, según informó el personal del hospital gazatí de Shifa. El primero tuvo lugar cerca de la medianoche en el barrio de Al Nafaq, al este de la ciudad, donde murieron tres personas.

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El segundo ataque se produjo hacia la 01.30 hora local (23.00 GMT) en el campo de refugiados urbanizado de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza. En él murieron otros tres hombres.

La muerte de Abu Nada se produce después de que Israel matara el martes al director general del Servicio de Seguridad Interna de Hamás en Gaza, el general de brigada Naim Mohamed Abu Nahal, y al día siguiente a un segundo dirigente de ese organismo en el norte de la Franja, el coronel Mohamed Mayid Abu al Uf.

Al menos 1.679 personas han muerto por ataques de Israel a Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

En total, más de 74.746 gazatíes han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por la incursión de las milicias gazatíes en su territorio ese mismo día, en el que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.