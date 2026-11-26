La afluencia, sin embargo, es escasa: de unos 1.300 inscritos en el censo del consulado, solo unos 120 habían votado hasta la tarde del miércoles, un día antes del cierre este jueves del plazo, que se abrió el sábado pasado, según fuentes consulares consultadas por EFE.

En la dependencia consular, convertida en 'colegio electoral' por seis días, el único representante de una formación política para supervisar el depósito y la custodia de votos es un hombre, con kipá, del Partido Popular.

"Por eso precisamente venimos a votar, porque la cosa no está bien en España", resume a las puertas del consulado Salomón, un barcelonés de 32 años que se mudó a Jerusalén hace un año.

Llegó, relata a EFE, poco después del fin del alto el fuego en Gaza, que aún no ha puesto fin a una ofensiva israelí que ha matado a más de 74.700 personas -según Sanidad gazatí- en respuesta a los ataques liderados por Hamás del 7 de octubre de 2023, que mataron a cerca de 1.200 personas en Israel.

Según cuenta, en Barcelona "ya no se podía tener una vida judía religiosa": hacía tiempo que no llevaba ningún símbolo judío por la calle, la comunidad acudía cada vez menos a las sinagogas y el último restaurante kosher de la ciudad cerró una semana antes de que él se marchara.

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El deterioro, a su juicio, responde a "una combinación de factores", pero cree que el Gobierno de Pedro Sánchez, "más que intentar calmar la cosa, la ha avivado".

"España tiene suficientes problemas propios como para centrarse en lo que hace otro país", sostiene Salomón, que pide que la relación con Israel "parta de una neutralidad y de un respeto, no de una crítica constante". También defiende la alternancia: "El poder, demasiado tiempo, pudre".

En la misma línea se expresa Fernando, un israelí de origen venezolano con triple nacionalidad que acude a votar con su familia: "Es un momento muy importante para el cambio en positivo para España", afirma, y espera que un nuevo Gobierno sea "más equilibrado" con Israel, "que no esté tan parcializado como está actualmente".

También vota por primera vez en unas elecciones españolas Eliezer, un estudiante de 22 años hijo de padre español.

"Por la actitud del Gobierno español hacia Israel, un poco antiisraelí; no contra los israelíes, pero no apoya a Israel", explica en hebreo, antes de añadir en español que vota "por el bien de España".

Para Yael, de 34 años, el voto tiene además un componente histórico: vivió en Israel hasta los 14 años, pasó ocho en Mallorca y, antes de regresar hace una década, obtuvo la nacionalidad española por su apellido, de origen chueta, como se llama a los descendientes de los judíos mallorquines convertidos al cristianismo.

Yael explica que tiene pasaporte español gracias a la ley de sefardíes, aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy del PP. A raíz de dicha ley, se recibieron 153.774 solicitudes y se concedió finalmente la nacionalidad a 74.543 personas, la mayoría residentes en América Latina, según el Ministerio de Justicia.

"Después de más de 500 años, el apellido Charvit ha vuelto a ser español", escribió Yael en las redes sociales el día que juró la nacionalidad y recibió su pasaporte.

Ella ha votado a un partido de ultraderecha: "Siento que pueden poner orden y devolver España a los españoles", dice, preocupada por "la inmigración ilegal" y convencida, por lo que le cuentan sus amigos en Mallorca, de que España "está yendo en una dirección no muy buena".

De esa formación espera también que mejore la relación con Israel: "Como derechistas que son, están a favor de Israel; ven las cosas de una manera más lógica".

Preguntada por las posiciones de ese partido sobre el feminismo y el colectivo LGTB, replica que "eso también decían sobre Trump", y sostiene que los verdaderamente contrarios a esos derechos son "los que están conquistando Europa", en alusión a los inmigrantes.

La ley de sefardíes que dio la nacionalidad a Yael contrasta con la llamada 'ley de nietos', incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022 para los descendientes de exiliados de la Guerra Civil y la dictadura, y uno de los temas más controvertidos de la campaña electoral en España.

A petición del partido de ultraderecha Vox, el Tribunal Supremo español suspendió de forma cautelar el voto de los 163.355 nacionalizados por esa vía que no acrediten que descienden de exiliados.

Decenas de miles de sefardíes, en cambio, pueden votar en Israel gracias a un vínculo con España que, en su caso, se remonta a más de cinco siglos atrás.