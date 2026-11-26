"Alrededor de las 14:00 de hoy, algunos drones de procedencia iraní han tomado como blanco instalaciones militares kuwaitíes. (...) Ha habido una fuerte explosión y, lamentablemente, dos compatriotas nuestros, según las noticias que nos llegan desde Kuwait, han fallecido", explicó Tajani en una comparecencia en el Senado.

El Ministerio de Exteriores italiano precisó que la explosión afectó a un emplazamiento en el que los dos trabajadores realizaban labores de mantenimiento de las antenas de detección del sistema de defensa antiaérea Skyguard, con el que cuentan las Fuerzas Armadas kuwaitíes.

Este jueves, el Ministerio de Defensa de Kuwait había informado de que se habían interceptado varios vehículos aéreos no tripulados en su espacio aéreo, en un ataque atribuido a Irán, cuyos restos hirieron a cuatro personas y causaron daños materiales en un lugar considerado "vital".

Además de los dos italianos, los heridos, un ciudadano kuwaití y un pakistaní, fueron trasladados en un principio a un hospital para recibir tratamiento médico, según indicó entonces el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, el coronel Saud Abdulaziz al Atuan.

Tajani detalló que la Unidad de Crisis, el Ministerio de Defensa y la Embajada italiana en Kuwait siguen la evolución de los acontecimientos "minuto a minuto" y mantienen contacto con las autoridades locales.

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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien conoció la noticia durante el Consejo Europeo en Bruselas, expresó su pésame y el de su Ejecutivo a los familiares de las víctimas, al tiempo que manifestó su cercanía a todas las personas afectadas por el ataque y a sus allegados, según un comunicado de su oficina de prensa.

El incidente se produce en medio de las tensiones entre Irán y los países del golfo Pérsico, después de que Kuwait condenara los ataques iraníes contra su territorio y los calificara de "flagrante violación" de su soberanía y del derecho internacional.