"Es lamentable que se haya anunciado una propuesta de medidas contra Japón, y ya hemos transmitido esta postura a los Estados Unidos", afirmó Kihara en una rueda de prensa.
El portavoz añadió que el Gobierno estadounidense ha asegurado "repetidamente" que no se impondrán nuevos gravámenes a Japón que superen el techo arancelario del 15 %, pactado el año pasado, y rechazó que Japón distorsione el libre mercado o mantenga un exceso estructural de capacidad productiva.
Asimismo, Kihara subrayó que Japón ha implementado de manera constante el acuerdo, que incluye la iniciativa de inversión estratégica, y dejó claro el deseo del Gobierno nipón de seguir manteniendo una comunicación fluida con sus homólogos estadounidenses.
Las nuevas medidas de EE.UU. plantean aplicar aranceles de hasta el 15 % a los productos japoneses, al señalar que el apoyo estatal de Tokio a industrias como la automotriz, el acero y los semiconductores daña la economía estadounidense.
Además de Japón, los aumentos arancelarios también afectarán a economías como las de la Unión Europea, India, Japón, Singapur y Corea del Sur. La propuesta afectará hasta en un 20 % adicional a algunas importaciones chinas, que podrían verse afectadas por un aumento de hasta el 40 %.
No serán sin embargo inmediatos, ya que bajo la ley invocada para imponer estos gravámenes, el Gobierno estadounidense debe cumplir antes varios procesos, incluidas audiencias, consultas públicas y otros pasos.
Washington justificó estas posibles subidas arancelarias en el "exceso de capacidad" de las economías sancionadas que, según la Casa Blanca, golpean directamente a la industria y el empleo estadounidense, además de denunciar prácticas comerciales que considera injustas y que desequilibran la balanza bilateral.