'Je' (Gallimard) cuenta en primera persona la historia de Antoinette Cosway, una joven criolla de buena familia que vive en Jamaica en 1831 y que se enamora de un inglés misterioso, reservado y fascinante.

Lo que al principio parece una historia de amor apasionada se transforma poco a poco en una relación destructiva y la protagonista acaba atrapada en una sociedad que la juzga y la entrega a su propio verdugo. Pero años después intenta recuperar el control de su vida y de su propia historia, dejando de ser un personaje secundario.

Así, Hassaine reescribe al personaje que es en realidad Bertha Mason, la primera esposa del Edward Rochester de 'Jane Eyre', revisitando el universo creado por Brontë desde la perspectiva de una mujer silenciada.

El denominado Goncourt des Lycéens se anuncia unas semanas después que el ganador del premio principal, que este año fue para 'L'Inconnue du quai de Javel' de Philippe Jaenada.

Lo organizan el Ministerio de Educación francés y la empresa Fnac y parte de la lista de 16 títulos que se anuncia como primera preselección de obras candidatas al Goncourt (15 en este año, tras la exclusión de 'C'était ça ou mourir', del haitiano-canadiense Thélyson Orélien, acusado de haber usado inteligencia artificial para escribirla).

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Unos 2.000 estudiantes de todo el país se encargan de leer y estudiar las obras -unas cincuenta clases de centros de secundaria- y de mantener encuentros con sus autores. La de este año es la edición número 39 del premio.