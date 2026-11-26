Köning, que tiene ahora 41 años y cinco hijos, tres de los cuales pasaron los primeros años en un ambiente de integrismo islámico y de guerra en Siria, se enfrenta a una acusación por asociación terrorista por la que podría ser condenada a una pena de hasta 30 años de cárcel.

La mujer, que está encarcelada desde su vuelta a Francia en julio de 2022 tras haber pasado más de cuatro años en los campamentos donde las fuerzas kurdas de Siria encerraban a los extranjeros que habían acudido a unirse a las filas del EI, asegura ahora haber dejado atrás el radicalismo islámico y ya no ser un peligro para Francia.

En sus conclusiones, los jueces instructores constatan que "evolucionó considerablemente en los últimos años de su estancia en Siria y más todavía desde su vuelta a Francia".

Esa será una de las cuestiones importantes para la fijación de la pena, ya que la defensa da por hecho que será condenada.

Köning se fue a Siria en mayo de 2013 después de casarse por Skype con otro francés también convertido al Islam que ya estaba en ese país al que conoció por las redes sociales después de haber vivido entre su Bretaña natal y la región de París, de haber tenido dos hijos de dos padres distintos y de haberse significado por hacer llamamientos a la guerra santa en Facebook.

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Al cabo de pocos meses, harta de la violencia que ejercía contra ella su marido, volvió a Francia, pero en conflicto con su madre y convencida por otra amiga integrista, volvió de nuevo con su pareja en Siria en noviembre de 2013.

Es en esa época cuando hizo de propagandista del EI, inundando sus redes sociales de mensajes y contenidos favorables a la acción del grupo terrorista, lo que incluía escenas de decapitación e incitaciones para que los musulmanes franceses, en particular las mujeres, se unieran a su cruzada ideológico-religiosa en Siria.

La ONU primero y luego Estados Unidos la incluyeron en la lista de los llamados "combatientes terroristas extranjeros".

Tras la muerte en una operación militar en 2014 de su marido, tuvo otros tres esposos, todos vinculados al grupo yihadista, uno saudí y otro belga-marroquí que también desapareció en un atentado suicida en la ciudad iraquí de Mosul en 2016 y el cuarto un antiguo miembro de la policía militar del EI.

Había tenido tres hijos en Siria cuando en un mensaje a su madre en abril de 2017 le dijo que si volvía a Francia sería para hacerse "saltar por los aires con los enemigos de Alá" como sus "hermanos en el Bataclan, como en el Estadio de Francia", en alusión a los atentados terroristas de París del 13 de noviembre de 2015.

Con el hundimiento del 'califato' del EI, fue capturada en diciembre de 2017 por las fuerzas kurdas, que la mantuvieron recluida con sus hijos. En enero de 2021, permitió que estos fueran enviados a Francia sin ella, que fue finalmente repatriada un año y medio después.