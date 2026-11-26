La ley modifica el artículo 203 del Código del Trabajo y equipara el derecho de contar con sala cuna (guardería) para hijos menores de dos años, extendiendo el beneficio a madres, padres y trabajadores independientes.

"Es un día histórico no de este Gobierno, sino del Estado de la República de Chile", afirmó Kast durante un acto oficial en la Plaza de la Constitución, en el centro de Santiago, ante la presencia de congresistas y ministros.

El mandatario celebró la decisión del Senado, que la noche del miércoles despachó la iniciativa tras ocho años de discusión legislativa -abarcando tres periodos presidenciales anteriores- y destacó que el acuerdo ampliará las oportunidades laborales de las mujeres.

Por su parte, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, destacó que "no solamente terminamos con una discriminación, sino que ayer dijimos que nunca más una mujer, sobre todo una madre, va a tener que escoger entre el cuidado de sus hijos y el poder desenvolverse y desarrollar sus talentos".

Chile aprobó en 1917 la primera ley que obligaba a las fábricas, talleres o establecimientos industriales -que emplearan a 50 o más mujeres- a disponer de una sala especial para recibir a sus hijos menores de un año.

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La legislación fue modificada posteriormente con el primer Código del Trabajo y rebajó el umbral a 20 o más trabajadoras al tiempo que extendió el derecho hasta que el infante cumpliera los dos años.

"Cuando se dictó la primera ley, se buscaba también proteger a la mujer, darle una salida a la familia. Se suponía que quedaba todo resuelto y era una camisa de fuerza, impedía que muchas mujeres pudieran salir a buscar trabajo", mencionó Kast.

Uno de los principales escollos que atravesó la normativa fue el encontrar la forma de financiarlo, y en ese sentido el Jefe de Estado afirmó que la norma "tenía que ser universal y no con cargo al empleador".

"Es muy fácil decretar derechos, pero cumplir los derechos lo hacen los emprendedores, las empresas, y si le hacemos más difícil el camino va a haber más informalidad o va a haber menos puestos de trabajo", advirtió.

La ley impulsa la creación de un Fondo de Sala Cuna que se financiará con un aporte obligatorio del 0,30 % del sueldo imponible de todos los trabajadores, pagado íntegramente por el empleador, que lo descontará de lo que actualmente se paga por el Fondo de Cesantía Solidario y por la cuenta de Seguro de Cesantía.

En esa línea, Kast reivindicó que la reforma considera la diferencia de recursos entre los emprendedores y las grandes empresas, al tiempo que el Estado cumple con su función de apoyo.

"El Estado no puede estar ausente y más allá de las diferencias que podemos tener de cómo hacerlo, creemos que esto es una buena fórmula para darle sostenibilidad en el tiempo", cerró.