El portavoz del Ministerio, el coronel Saud Abdulaziz al Atuan, indicó que la caída de metralla provocó heridas a cuatro personas: un ciudadano kuwaití, dos italianos y un pakistaní.

Los cuatro afectados fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento médico, agregó el portavoz, sin ofrecer mas detalles sobre la naturaleza del objetivo atacado ni la gravedad de las lesiones.

Según el comunicado, las Fuerzas Armadas de Kuwait mantienen un estado de alerta constante ante la situación actual y adoptarán todas las medidas necesarias para proteger la soberanía, la seguridad y la estabilidad del país, en coordinación con las autoridades competentes, y garantizar la protección de ciudadanos y residentes.

El incidente se produce en medio de las tensiones entre Irán y los países del golfo Pérsico, después de que Kuwait condenara los ataques iraníes contra su territorio y los calificara de "flagrante violación" de su soberanía y del derecho internacional.

Kuwait denunció que estas acciones suponen una amenaza directa para su seguridad y la estabilidad regional, y advirtió de que se reserva el derecho a adoptar todas las medidas necesarias para defender su territorio.