Los organizadores explicaron en un comunicado difundido en redes sociales que la Policía de Seguridad Pública (PSP) se puso en contacto con ellos tres veces el miércoles para pedirles que levantaran el campamento, toda vez que el próximo 1 de diciembre está previsto que se celebre un desfile que pasa por ese lugar.

Se trata del XIII Desfile Nacional de Bandas Filarmónicas, programado para ese día en Lisboa con motivo de la Restauración de la Independencia de Portugal en 1640.

El desfile reunirá a unos 1.800 músicos de 36 bandas y recorrerá la avenida da Liberdade hasta la plaza de Restauradores, donde se instaló la acampada por la vivienda.

"Dieron a entender que o nos retirábamos o nos retirarían ellos", señaló el colectivo, que se reunió en la noche para decidir cómo responder.

La protesta comenzó en Lisboa el 17 de octubre en la plaza del Rossio.

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Los activistas desmontaron allí las tiendas ante la llegada de las borrascas Bruna y Charles y volvieron a instalarlas en la plaza de Restauradores, a escasa distancia, después de que el Ayuntamiento montara el mercado navideño en el Rossio.

En los últimos días, miembros del movimiento también han pernoctado frente a la Asamblea de la República, sede del Parlamento portugués, coincidiendo con la fase final de la discusión parlamentaria de los presupuestos generales del Estado para 2027, varios de cuyos apartados se afectan directamente a la problemática de la crisis habitacional.

Las movilizaciones comenzaron el 10 de octubre en Oporto, en el norte del país, y se extendieron a Lisboa y a otras ciudades portuguesas.

Entre sus reivindicaciones figuran la reversión de los cambios en la legislación sobre arrendamientos, límites a la compra de viviendas por fondos inmobiliarios y topes a los alquileres.

La retirada anunciada coincide con la publicación de los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística portugués.

La tasación bancaria mediana de la vivienda alcanzó en octubre un máximo de 2.282 euros por metro cuadrado en Portugal, un 12,7 % más que un año antes.

En la región de la Gran Lisboa, la mediana para los pisos se situó en 3.548 euros por metro cuadrado.