"Debido a la situación de la compañía, se han cancelado todos los vuelos del día, a la espera de aclarar si es posible obtener financiación. Si no se asegura pronto financiación a corto plazo, la dirección solicitará la bancarrota de la empresa", informó en un comunicado Norse Atlantic.

La compañía añadió que no hay ninguna certeza de que pueda encontrar una solución y que proporcionará más información "cuando proceda".

Norse Atlantic ya había explicado la víspera en un comunicado enviado a la bolsa de Oslo que su situación económica era "crítica" y que negociaba financiación a corto plazo para continuar operativa.

La Autoridad de Aviación Civil noruega ha multado a Norse Atlantic por no cumplir con las reclamaciones económicas de varios pasajeros.

La aerolínea, que vuela a catorce destinos de América del Norte, África y Asia, lleva tiempo atravesando por problemas financieros.

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A principios de año, recibió de inversores privados una inyección de más de 1.000 millones de coronas noruegas (unos 93 millones de euros) debido a las dificultades provocadas por el alza en el precio del combustible.