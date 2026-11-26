Mientras el país celebra este festivo con una cena que incluye el tradicional pavo, los cuatro menores están tristes, pero añoran que en la Navidad puedan reunirse de nuevo en familia, según contaron -en entrevista con EFE- en un pequeño apartamento de la ciudad de Marietta, en el noroeste del área metropolitana de Atlanta.

"Le pedimos al Niños Dios y a Santa que saquen a mi mamá y papá, y que pasen con nosotros la Navidad", imploró Génesis Méndez, de catorce años de edad, la mayor de los hijos de Miriam Isamar Interiano y Manuel Antonio Méndez, adultos que se encuentran bajo custodia del Servicio de inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) desde hace más de dos meses.

Génesis y sus hermanos, Manuel, de 8 años; Ezequiel, de 6, y Miriam, de 2, viven temporalmente con su tía, Jenifer Interiano, una madre soltera con dos hijos, quien tuvo que dejar su trabajo para hacerse cargo de los seis menores.

El calvario de esta familia comenzó en septiembre pasado cuando el matrimonio, originario de Chinandega (Nicaragua), se dirigía hacia el trabajo y fue detenido durante una parada de tráfico en Molena, una pequeña localidad rural cien kilómetros al suroeste de Atlanta, porque supuestamente una de las luces del vehículo se había fundido.

De acuerdo con la familia, la pareja, que llegó a Estado Unidos hace seis años, fue arrestada a pesar de que ninguno ha tenido problemas con la ley.

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El matrimonio acabó bajo custodia de ICE, mientras sus hijos quedaron temporalmente en manos de la tía, quien dijo a EFE que enfrenta serias dificultades económicas para pagar la renta y comprar alimentos, por lo que ha tenido que depender de la ayuda de organizaciones para poder salir adelante.

EFE tuvo la oportunidad de conversar brevemente con la madre de los cuatro pequeños, a través de una videollamada desde un centro de detención de inmigración en El Paso (Texas), a donde llegó luego de pasar por otros reclusorios para inmigrantes indocumentados en Georgia, Arizona y California.

"Necesito estar con mis hijos, ellos me necesitan", suplicaba Miriam mientras hacía un llamado desesperado a las autoridades para que la pusieran en libertad. "Que me ayuden y que me den una fianza, ellos están llorando (en referencia a sus hijos)", expresó la madre.

Mientras la mujer hablaba por teléfono, uno de los pequeños lloraba desconsoladamente al escucharla, al tiempo que se quejaba de dolor en el cuerpo y de fiebre, al parecer por una gripe. Los otros tres apenas podían contener las lágrimas.

De acuerdo con Jenifer, las autoridades de inmigración ya le han fijado una fianza de 20.000 dólares a su cuñado, que se encuentra detenido en el Centro de Procesamiento de Folkston, en Georgia. Sin embargo, dijo, no tiene el dinero para pagarla, por lo que está implorando ayuda.

"No contamos con esos recursos, por eso pedimos que nos ayuden", declaró la tía de los menores, quien ha abierto una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos.

Los cuatro hermanos tampoco pierden la esperanza de que su madre también pueda ser liberada y esperan que ocurra un milagro antes de Navidad, para volver a abrazarla.

"Esperamos que así sea, tenemos la esperanza", dijeron.

Las detenciones migratorias y deportaciones alcanzaron cifras récord durante el año fiscal 2026, según datos divulgados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que reportó el 12 de noviembre más de 491.000 arrestos y 483.200 expulsiones del país.

De acuerdo con un análisis del Deportation Data Project, plataforma que recopila registros individuales de arrestos de ICE obtenidos mediante solicitudes de acceso a información pública, entre agosto de 2025 y julio de este año, el 42,6 % de los arrestados por el servicio de inmigración estadounidense no tenía condenas penales ni cargos criminales pendientes.