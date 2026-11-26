Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de YPF (+5,8 %) y Edenor (+5,5 %), mientras que las que más bajaron fueron las de IRSA (-1 %) y Banco Macro (-0,6 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta el 3,6 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina se mantuvo en 1.067 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense bajó cinco pesos, a 1.625 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista bajó un peso, a 1.601 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 10 pesos, a 1.700 por unidad para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia dispar.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,2 %, a 1.783,14 pesos por unidad.

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En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,4 %, hasta los 1.662,96 pesos por unidad.