El índice principal londinense, el FTSE 100, avanzó 182,36 puntos, hasta los 10.609,30; mientras que en el caso del secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, el aumento fue incluso mayor, de un 1,93 %, hasta los 24.092,70.

La más beneficiada de este jueves en la City londinense fue la compañía de tabaco Imperial Brands, que se disparó un 13,27 % en respuesta a las informaciones que sugieren que el grupo tabacalero Altria, fabricante de Marlboro en Estados Unidos, estudia presentar una oferta por Imperial, en una operación que supondría su salida del mercado bursátil británico.

También terminaron en positivo la contratista militar Babcock International, que sumó un 6,55 %, junto con las mineras Endeavour Mining y Fresnillo, que agregaron un 5,87 % y un 5,49 % respectivamente.

Entre los perdedores de la sesión estuvieron la compañía de desarrollo inmobiliario Land Securities Group, que cedió un 1,51 %, la empresa de aguas Severn Trent, que cayó un 1,21 %, y la tabaquera British American Tobacco, que perdió un 0,55 % en contraposición al empuje de su rival Imperial.