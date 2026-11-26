"La celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos mantuvo cerrados los mercados de capitales y deuda de ese país", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Agregó que el mercado de capitales en Europa cerró la sesión con "fuertes ganancias" luego de dos sesiones de caídas, debido a un ligero optimismo sobre las inversiones en inteligencia artificial, que ha mostrado pérdidas durante el mes de noviembre.

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una pérdida del 1,43 %, luego de un avance del 2,99 % en la sesión del miércoles".

Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, destacaron los retrocesos de las emisoras: Alpek (-5,51 %), Grupo México (-3,65 %), Arca Continental (-3,27 %), Industrias Peñoles (-3,11 %), Coca-Cola Femsa (-2,44 %) y Femsa (-2,41 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que pese al retroceso del jueves y tras el fuerte avance de ayer, el mercado mexicano se mantuvo en terreno positivo en noviembre con un 0,93 % y en lo que va del año registra un avance del 9,51 %.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,66 % frente al dólar al pasar de 19,59 a 19,72 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 51,6 millones de títulos por un importe de 2.782 millones de pesos (unos 141 millones de dólares).

De las 286 firmas que cotizaron en la jornada, 159 terminaron con sus precios al alza, 114 tuvieron pérdidas y 13 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la productora y exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A) con el 9,59 %; de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el 4,45 %, y de la firma Grupo Cementos de Chihuahua (GCC), con el 4,31 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el -5,51 %; de la firma de construcción e infraestructura Sitios Latinoamérica (LASITE), con el -3,94 %, y de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -3,7 %.