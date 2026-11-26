La Bolsa de Nueva York no opera por ser festivo en EEUU

La Bolsa de Nueva York no opera por ser festivo en EEUU

Nueva York, 26 nov (EFE).- La Bolsa de Nueva York no opera este jueves por celebrarse en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Por este motivo no habrá información de Wall Street ni del Petróleo de Texas.