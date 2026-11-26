El IBEX 35, el principal índice del mercado español, sumó 422,1 puntos, ese 2,26 %, al cerrar en los 19.057,9 enteros; en lo que va de año, la subida es del 10,11 %.

Con esta subida, el selectivo español rebota tras las caídas del 2 % y del 0,86 % registradas en las anteriores sesiones.

Las 35 compañías del IBEX concluyeron en verde, aunque Solaria destacó sobre todas ellas, al registrar una subida del 7,85 %, después de que el Gobierno de Uruguay haya apostado por consolidarse como un 'hub' regional a través de las inversiones de la renovable en materia de centros de datos y generación de energía solar.

Al igual que en el parqué español, el resto de plazas de Europa subieron pese al encarecimiento del precio del brent, que al cierre bursátil europeo escalaba a los 96,31 dólares, un 1,8 % más que al cierre del miércoles, después de que los rebeldes hutíes hayan atacado una refinería en Arabia Saudí.