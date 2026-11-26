La CIDH aseguró que se puso en contacto con el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla para solicitar información sobre el "acceso del periodista a agua, alimentos y atención médica" que permita conocer su peso y grado de hidratación.

Además, la comisión pide detallar por qué las autoridades penitenciarias suspendieron durante tres meses las visitas de su pareja, la periodista Alejandra García.

Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), permanece encarcelado desde el 16 de septiembre.

Según la Comisión, el periodista está arrestado por una acusación de desobediencia vinculada a una citación policial.

"El régimen cubano debe responder por la salud y la integridad de Henry. Nos preocupa que, tras las denuncias de pérdida de peso y dificultades para recibir alimentos y medicamentos, las autoridades impidan a su pareja visitarlo durante tres meses. Pedimos su liberación y garantías efectivas para que él y su familia puedan denunciar lo que ocurre sin sufrir represalias", declaró Juan Carlos Vargas, director ejecutivo del Centro de Denuncias Defensa CD en un comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La preocupación por el estado de Constantín creció después de que su pareja denunciara que había perdido peso y que sufría amenazas de agresión y dificultades para que recibiera la totalidad de los alimentos y medicamentos entregados por sus familiares.

El requerimiento de la CIDH es el tercero en los últimos días. Antes, la SIP reclamó su liberación inmediata e incondicional y al día siguiente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (RELE) expresó grave preocupación por el caso y llamó expresamente al Estado cubano a liberar al periodista.