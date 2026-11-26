"Desde su detención, sus padres y yo vivimos cada día con profundo temor e incertidumbre. Ha pasado ya más de un mes (...). Desde ese día, nuestra familia permanece sumida en el dolor", declaró la esposa de Yuki Imai, Nozomi, en un comunicado publicado en japonés, inglés y ruso.

En su escrito, relató el momento en el que vio las imágenes de televisión del arresto por parte de las autoridades rusas: "Apenas podía respirar. Sentía como si me arrancaran el corazón".

"Nadie podría mantener la calma tras ver a un ser querido con los brazos atados a la espalda. En el vídeo, incluso pude distinguir los 'souvenir' que llevaba en su maleta: los regalos que habría traído a casa para nosotros. Esa noche no logré conciliar el sueño ni por un instante. Cuando amaneció, seguía pareciendo irreal. Ni siquiera pude llorar", contó.

Según explicó, Imai, cuyo abuelo nació en Sajalín, era un admirador de la cultura rusa y llegó a recibir a visitantes rusos en su casa de Hokkaido. Su amor compartido por las películas y novelas rusas fue la razón por la que se conocieron y comenzaron su relación.

"Por favor, devuelvan a su querido padre con su pequeña hija", concluyó, en referencia a su niña de un año y nueve meses, que nació durante su labor periodística en Rusia.

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Imai, del diario japonés 'Hokkaido Shimbun', se encuentra en un centro de detención en Moscú al que fue trasladado tras su detención en octubre en Sajalín (Lejano Oriente ruso), supuestamente por recopilar información sobre las capacidades de defensa rusas, en medio del aumento de las tensiones entre Japón y Rusia.

La semana pasada, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aprovechó un encuentro con el presidente ruso, Vladímir Putin, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China, para abordar el caso del reportero.

Las autoridades japonesas confirmaron esta semana que personal de la Embajada de Japón en Moscú había realizado una segunda visita consular al detenido y confirmó que este no padece ningún problema de salud.

La detención se produjo dos meses después de una polémica visita del mandatario ruso a la isla de Iturup (Etorofu en Japón), en las Kuriles del Sur, un territorio que reclama el Gobierno japonés, y que provocó entonces la condena de las autoridades japonesas y un cruce de reproches con el Kremlin.