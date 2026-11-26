"Esta situación operacional no afecta el suministro confiable de combustible para el mercado local", señaló PDVSA en un comunicado publicado en las redes.

La empresa indicó que el incendio empezó a las 9.50 hora local (13.50 GMT) en un área de trincheras de la refinería, ubicada en la ciudad de Punto Fijo.

Asimismo, dijo que Unidades de Control y Prevención de Emergencias se desplegaron en la zona operacional y activaron los protocolos de seguridad, respuesta y control de incendios, lo que evitó que las llamas se propagaran.

El pasado 17 de noviembre, PDVSA informó de un incendio en el Centro Operativo Bare de la empresa mixta Petropiar -que comparte con la estadounidense Chevron-, ubicada en la Faja Petrolífera del Orinoco, una zona que concentra el 87 % de las reservas de crudo del país.

La petrolera señaló entonces que los protocolos de respuesta se activaron para atender la situación, por lo que el incendio fue controlado y sofocado en su totalidad, sin que se registraran personas heridas "ni impactos en los procesos operativos y productivos".

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Además, anunció una investigación para determinar las causas del evento.

El pasado 6 de octubre, PDVSA informó que tras una rotura de una línea de gas natural que alimenta las calderas de la Refinería Cardón, en el estado Falcón, se produjo un incendio que fue "controlado rápidamente" por el personal de Respuesta y Control de Emergencia del centro de refinación.

PDVSA indicó entonces en un comunicado que el incidente no dejó trabajadores lesionados, afectaciones a terceros "ni daños mayores".

Asimismo, abrió una investigación de la que se desconocen los resultados oficiales.