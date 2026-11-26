"De esto se trata la Navidad, de (estar) todos juntos. Se trata de que la pasemos con nuestros seres queridos", dijo el mandatario al inaugurar junto con su esposa, Raquel Arbaje, y la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, y rodeado de niños, el espectáculo de luces, que estuvo acompañado de una quema de fuegos artificiales.

El mandatario instó a los dominicanos a disfrutar la temporada navideña en felicidad, a recordar las mejores cosas del año y a "ver con esperanza el futuro año 2027".

Villa Navidad, que asemeja a un bosque iluminado incluye conciertos gratuitos, ferias artesanales, caravanas musicales y fiestas populares.

Según el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, entre los espectáculos navideños programados están también actividades fuera de Villa Navidad, como una presentación el 13 de diciembre en el Teatro Nacional de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, y actuaciones en distintos espacios públicos en los que serán interpretadas composiciones clásicas y de la música tradicional dominicana.

La programación incluye la Noche Larga de Museos el primer fin de semana de diciembre, como parte de las iniciativas destinadas a promover el patrimonio histórico y cultural del país.

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La iluminación de esta época tiene su espectáculo central en Villa Navidad, pero también se encenderán alumbrados en 24 parques de diferentes localidades del país.