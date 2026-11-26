En los doce meses hasta finales de junio de 2026, el número de llegadas menos el de salidas quedó en 77.000 personas, un descenso significativo comparado con los 171.000 del año anterior, y enorme si se compara con el año 2023, cuando la inmigración neta en el año completo superó todos los registros hasta sumar 944.000 personas.

La ministra de Interior, Shabana Mahmood, a la que se atribuyen algunas de las leyes más restrictivas para los aspirantes a residencia o asilo, posteó en su cuenta de X nada más conocerse las cifras: "Hemos recuperado el control, pero no nos quedaremos ahí. (Vamos a) levantar un sistema más justo que recompense la contribución", en referencia a los migrantes que trabajan frente a los que dependen de la asistencia social.

Como ya viene siendo habitual entre los ministros laboristas, Mahmood atribuyó a los anteriores gobiernos conservadores el "fracaso" en las políticas migratorias que ahora los gabinetes laboristas están revirtiendo, aunque la BBC subraya que fueron las leyes establecidas por el gobierno conservador de Rishi Sunak (2022-24) las que allanaron el camino para el control migratorio.

En cuanto a las llegadas ilegales en embarcaciones desde el canal de la Mancha, uno de los fenómenos políticamente más sensibles, sumaron 26.581 personas en los primeros nueve meses de este año (enero-septiembre), la cifra más baja desde 2021, procedentes en su mayoría de Eritrea, Sudán, Somalia, Afganistán e Irán.

El número de solicitantes de asilo ha caído un 33 % en el periodo enero-septiembre con respecto al año anterior, lo que se atribuye al descenso de llegadas en barcazas. Sin embargo, el número de solicitudes de nacionalidad ha supuesto en ese mismo periodo un récord de 320.000 personas, entre las que dominan las procedentes de India y Pakistán.

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El control migratorio se ha convertido en la última década en uno de los asuntos políticos más candentes, y ha dado alas a la ultraderecha de Nigel Farage, incluso a pesar de que las políticas laboristas están siendo claramente restrictivas.

El propio Farage, al comentar las cifras de hoy, prefirió hacer una lectura de la década entera y escribió en su cuenta de X: "La emigración neta de nacionales británicos en los últimos diez años es de casi un millón de personas (941.000). Hemos perdido una generación entera de jóvenes británicos y los hemos sustituido por los migrantes de los barcos".

En cuanto al Partido Conservador, su encargado de temas de Interior, Chirs Philp, subrayó que el descenso de la inmigración neta no es suficiente, pues el objetivo es el cese total de lo que llamó "una inmigración masiva de (gente) subcualificada".

Según Philp, el acercamiento del Gobierno laborista a la UE significa "abrir la puerta a la residencia permanente, los beneficios y la ciudadanía de esos migrantes de baja cualificación".