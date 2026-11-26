“El 26 de noviembre de 2028 se fija en el marco de la necesidad de reevaluar el calendario electoral, en coordinación con las instituciones competentes y los demás actores involucrados en el proceso, con miras a identificar y crear las condiciones indispensables para la celebración de los comicios”, señaló el decreto.

La norma considera que celebrar elecciones sin el cumplimiento íntegro de los requisitos legales, técnicos y operativos podría “comprometer la regularidad, la transparencia, la inclusión y la credibilidad del proceso electoral, así como la confianza de los ciudadanos y de los actores políticos”.

El documento subraya la necesidad de garantizar que las elecciones se desarrollen de conformidad con “los principios de legalidad, participación democrática, igualdad de oportunidades, transparencia e integridad electoral”.

El aplazamiento respondió a una combinación de factores, como el vencimiento el pasado 6 de octubre del plazo para registrar candidaturas ante el Tribunal Supremo, la falta de congresos internos en varios partidos y las carencias técnicas y logísticas del órgano electoral.

El calendario también chocó con el endurecimiento de los requisitos tras el referéndum constitucional de agosto de 2026, que elevó la fianza presidencial a 50 millones de francos CFA (unos 76.200 euros), exigió a los partidos acreditar al menos 5.000 afiliados —300 por región— y redujo el Parlamento de 102 a 65 escaños y las circunscripciones a doce.

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De este modo, la junta militar se apoyó en el incumplimiento de estos pasos legales, operativos y logísticos como argumento formal para suspender la convocatoria.

Los militares tomaron el poder el 26 de noviembre de 2025, tras derrocar a Umaro Sissoco Embaló, tres días después de las elecciones generales y antes de que fueran divulgados los resultados, suspendieron el proceso electoral y nombraron al general Horta Inta’a como presidente de transición.

La junta convocó nuevas elecciones presidenciales y legislativas para el 6 de diciembre y promovió una nueva Constitución, aprobada en referéndum, que amplía los poderes del presidente y modifica las reglas electorales.

A principios de octubre, la junta militar anunció que no permitiría por ahora el regreso al país de Embaló, que tenía previsto volver el día 4 de ese mes con vistas a concurrir a los comicios de diciembre.

Guinea-Bisáu arrastra una inestabilidad política e institucional desde hace años luego de cinco golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974.